توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة

قال برنامج سكني إنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويمكن تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة من هنا.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.