Icon

توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد Icon خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا Icon إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض Icon حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب! Icon انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي Icon 31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال برنامج سكني إنه في حال تم إعادة جدولة المستفيد لأي سبب من الأسباب لابد أن تقوم الجهة التمويلية بتزويد صندوق التنمية العقارية بجدول السداد الجديد ليتم تحديثه بالنظام لتفادي انقطاع مبلغ الدعم عن المستفيد بسبب اختلاف القسط الموضح لديها.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت

سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت
السعودية اليوم

سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت

السعودية اليوم
سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
السعودية اليوم

سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

السعودية اليوم