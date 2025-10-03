توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ، القصيم وحائل كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.