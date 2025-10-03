Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق  Icon وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية Icon الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق 

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ، القصيم وحائل كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم