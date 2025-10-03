توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.
ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ، القصيم وحائل كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.