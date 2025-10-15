Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، نجران، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

