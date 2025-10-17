Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق 

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
سحب رعدية وغبار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

سحب رعدية وغبار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

3 مدن سعودية تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

3 مدن سعودية تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على 6...

السعودية اليوم