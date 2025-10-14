Icon

منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا Icon بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق 

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان.

في حين تكوّن خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير, والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار رعدية على 8 مناطق

الطقس اليوم.. توقعات بغبار على 5 مناطق

الطقس اليوم.. توقعات بغبار على 5 مناطق

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 7 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

السعودية اليوم