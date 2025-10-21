Icon

التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة Icon إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل Icon معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين Icon مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية! Icon ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 1.3% إلى 1.59 مليار ريال Icon الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق Icon بدعم من مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات تحلية المياه في غزة Icon “سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية Icon 44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 20 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وأمطار رعدية وغبار على بعض المناطق

توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وأمطار رعدية وغبار على بعض المناطق

سحب رعدية وغبار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

سحب رعدية وغبار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على 6...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق 
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وبرد...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم