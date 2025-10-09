Icon

لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 7 مناطق

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

توقعات الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

