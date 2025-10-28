توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض, في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 30) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (40) كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط.