Icon

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق Icon الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك Icon الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية Icon تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

