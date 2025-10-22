توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق 

تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن وظائف شاغرة لدى قطار سار الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.