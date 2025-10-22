Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق 

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

