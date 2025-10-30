توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة, مكة المكرمة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 37) كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية سرعة (10 – 30) كم/ساعة، وحالة البحر خفيف الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.