توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق 

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, المدينة المنورة, تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك, الجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
وعلى الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعة (10 – 27) كم/ساعة، وحالة البحر خفيف الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

