توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي تدريجيًا خلال العامين المقبلين.
وأفاد الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من (3.3) بالمئة في عام 2024 إلى (3.2) بالمئة في عام 2025، ثم إلى (3.1) بالمئة في عام 2026.