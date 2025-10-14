Icon

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٤ مساءً
توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي تدريجيًا خلال العامين المقبلين.

تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي

وأفاد الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من (3​​​.3) بالمئة في عام 2024 إلى (3.2) بالمئة في عام 2025، ثم إلى (3.1) بالمئة في عام 2026.

قد يهمّك أيضاً
تباطؤ النمو يفاقم مخاطر الجوع والفقر في العالم

تباطؤ النمو يفاقم مخاطر الجوع والفقر في العالم

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن أن يتجنب الركود الكبير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن أن يتجنب الركود الكبير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد