توكلنا يطلق درع الخدمة المتميزة للخدمات الأكثر فاعلية في التطبيق

أطلق التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” “درع الخدمة المتميزة”، ضمن مساعيه المستمرة لتحفيز الجهات الحكومية والخاصة على تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز جودتها بما يدعم تحسين التجربة المقدمة للمستفيدين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر التطبيق، ويعزز مسيرة التحول الرقمي في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أن إطلاق درع الخدمة المتميزة يأتي في إطار جهود “توكلنا” لرفع كفاءة الخدمات الرقمية في المملكة، وتشجيع الجهات المختلفة على تقديم خدمات إبداعية تفوق توقعات المستخدمين، مؤكدًا أن المبادرة تُعد حافزًا لتعزيز التنافس الإيجابي بين الجهات لتقديم تجارب رقمية متميزة تسهم في تسهيل حياة الأفراد وتيسير معاملاتهم اليومية بطريقة آمنة وموثوقة.

درع الخدمة المتميزة

وأشار معاليه إلى أن “درع الخدمة المتميزة” يخضع لعدد من المعايير التي تؤكد تنافسية جودة تقديم الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” والاستفادة من خدماتها بكل يسر وسهولة من قبل أكثر من (34) مليون مستخدم في المملكة، في خطوةٍ تستهدف تحفيز الجهات على تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين والزائرين والسياح في المملكة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الحملة الوطنية للتطبيق الوطني الشامل “توكلنا” جهودها في التعريف بخدمات الجهات المختلفة عبر التطبيق حتى 31 ديسمبر 2025م، بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات عبر تطبيق وطني موحد وآمن، وتحفيز الجهات على استكمال دمج خدماتها ضمن التطبيق الوطني الشامل.

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.