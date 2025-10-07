تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا

Icon

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب استدعاء قرابة 400 ألف سيارة بسبب احتمال تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الوراء مما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن عملية الاستدعاء تشمل السيارات تويوتا تاندرا وتاندرا الهجين إنتاج الفترة من 2022 إلى 2025 والسيارة سيكويا الهجين إنتاج الفترة من 2023 إلى 2025.

ويصل إجمالي عدد السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى 393838 سيارة، وتمثل سيارات تاندرا التقليدية أكثر من نصفها.

