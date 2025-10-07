الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟ انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة
قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب استدعاء قرابة 400 ألف سيارة بسبب احتمال تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الوراء مما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.
وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن عملية الاستدعاء تشمل السيارات تويوتا تاندرا وتاندرا الهجين إنتاج الفترة من 2022 إلى 2025 والسيارة سيكويا الهجين إنتاج الفترة من 2023 إلى 2025.
ويصل إجمالي عدد السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى 393838 سيارة، وتمثل سيارات تاندرا التقليدية أكثر من نصفها.