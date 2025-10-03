Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا Icon القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤١ مساءً
تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء
المواطن - واس

تقف “صخرة العروسة” شامخة خارج محافظة العُلا، بالقرب من تيماء، في تشكيلٍ جيولوجي نادر يُشبه عروسًا تُمسك بثوبها وسط الرمال.

ووفق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، فإن تاريخ هذا المعلم الطبيعي يعود إلى أكثر من 460 مليون سنة، حين تشكَّلت طبقاته من رواسب بحرية دافئة كانت ترسو على حافة قارة “جندوانا” القديمة، قبل أن تدفعها حركة الصفائح التكتونية إلى موقعها الحالي في قلب شمال غرب المملكة.

وتتميّز “صخرة العروسة” بتفردها الجيولوجي وجمالها الطبيعي، إذ تتخذ ملامحها هيئةً تُشبه إنسانًا واقفًا وسط السهل، مما يجعلها من التكوينات الصخرية اللافتة في المنطقة شكلًا ومضمونًا.

وأصبحت هذه الصخرة وجهةً لعشاق التصوير والرحلات البرية، إذ تُحيط بها سهول حصوية مسطحة وتضاريس تُظهر دلائل بيئات بحرية قديمة، بما في ذلك بقايا كائنات منقرضة تُعدّ شاهدًا على تحولات جيولوجية ضخمة شهدتها المنطقة عبر العصور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد