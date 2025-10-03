تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا
تقف “صخرة العروسة” شامخة خارج محافظة العُلا، بالقرب من تيماء، في تشكيلٍ جيولوجي نادر يُشبه عروسًا تُمسك بثوبها وسط الرمال.
ووفق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، فإن تاريخ هذا المعلم الطبيعي يعود إلى أكثر من 460 مليون سنة، حين تشكَّلت طبقاته من رواسب بحرية دافئة كانت ترسو على حافة قارة “جندوانا” القديمة، قبل أن تدفعها حركة الصفائح التكتونية إلى موقعها الحالي في قلب شمال غرب المملكة.
وتتميّز “صخرة العروسة” بتفردها الجيولوجي وجمالها الطبيعي، إذ تتخذ ملامحها هيئةً تُشبه إنسانًا واقفًا وسط السهل، مما يجعلها من التكوينات الصخرية اللافتة في المنطقة شكلًا ومضمونًا.
وأصبحت هذه الصخرة وجهةً لعشاق التصوير والرحلات البرية، إذ تُحيط بها سهول حصوية مسطحة وتضاريس تُظهر دلائل بيئات بحرية قديمة، بما في ذلك بقايا كائنات منقرضة تُعدّ شاهدًا على تحولات جيولوجية ضخمة شهدتها المنطقة عبر العصور.