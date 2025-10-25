ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية

حالة من الفزع والقلق انتابت أهالي قرية كفر العجرمة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ظهور ثعابين ضخمة شبيهة بـ”الكوبرا” داخل إحدى الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية.

وتداول أهالي القرية منشورات تحذيرية تدعو الأهالي إلى توخي الحذر، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأراضي الزراعية أو المهجورة.

ثعابين تشبه الكوبرا

وأكد بعض الأهالي أنهم شاهدوا بالفعل ثعابين تتحرك بين الأراضي الزراعية بالقرية، مشيرين إلى أنهم يخشون تسلل تلك الزواحف إلى المنازل أو مهاجمة الماشية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشائش الكثيفة التي تعد بيئة مناسبة لمثل هذه الكائنات.

بدورها، أصدرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بياناً أكدت فيه أنها لم تتلق أي بلاغات رسمية حتى الآن بشأن ظهور ثعابين سامة أو ضخمة داخل القرية.

كذلك أوضحت المديرية أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة بالمديرية، وقد انتقلت إلى نطاق القرية لفحص المناطق الزراعية والمنازل المجاورة لها.