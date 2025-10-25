Icon

فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية Icon مانشستر يونايتد يفوز على برايتون Icon ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة Icon إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية Icon الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon رصد مذنب ليمون في سماء القصيم Icon لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح Icon محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار Icon القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حالة من الفزع والقلق انتابت أهالي قرية كفر العجرمة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ظهور ثعابين ضخمة شبيهة بـ”الكوبرا” داخل إحدى الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية.

وتداول أهالي القرية منشورات تحذيرية تدعو الأهالي إلى توخي الحذر، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأراضي الزراعية أو المهجورة.

قد يهمّك أيضاً
مصر تجمد أموال 48 رجل أعمال لهذه الأسباب

مصر تجمد أموال 48 رجل أعمال لهذه الأسباب

جريمة مروعة بمصر.. طفل يقتل زميله ويقطع جثمانه تقليدًا للعبة إلكترونية

جريمة مروعة بمصر.. طفل يقتل زميله ويقطع جثمانه تقليدًا للعبة إلكترونية

ثعابين تشبه الكوبرا

وأكد بعض الأهالي أنهم شاهدوا بالفعل ثعابين تتحرك بين الأراضي الزراعية بالقرية، مشيرين إلى أنهم يخشون تسلل تلك الزواحف إلى المنازل أو مهاجمة الماشية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشائش الكثيفة التي تعد بيئة مناسبة لمثل هذه الكائنات.

بدورها، أصدرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بياناً أكدت فيه أنها لم تتلق أي بلاغات رسمية حتى الآن بشأن ظهور ثعابين سامة أو ضخمة داخل القرية.

كذلك أوضحت المديرية أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة بالمديرية، وقد انتقلت إلى نطاق القرية لفحص المناطق الزراعية والمنازل المجاورة لها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصر تجمد أموال 48 رجل أعمال لهذه الأسباب
العالم

مصر تجمد أموال 48 رجل أعمال لهذه...

العالم