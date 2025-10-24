جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا

Icon

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٤ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل في 11 برنامجًا أكاديميًا ومهنيًا لدرجة الدبلوم، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات النسائية، وتأهيلها بمهارات تخصصية تُلبي احتياجات سوق العمل.

وتُتيح الكلية التقديم على حزمة من البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم، وهي: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي، وبرنامج إدارة المتاحف، وبرنامج اللُّغة الصينية للأعمال، إضافة إلى عدد من البرامج المهنية، وهي: برنامج المبيعات، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة، وبرنامج الأمن والسلامة المهنية.

كما تتيح الكلية التقديم على عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بُعد)، وهي: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة.

وتُقدِّم الكلية هذه البرامج للخريجات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المواطنات والمقيمات، وكذلك موظفات القطاعين العام والخاص الراغبات في اكتساب المعرفة، وتطوير مهاراتهن بالدراسة عن بُعد.

يُذكر أنَّ التقديم على البرامج الأكاديمية والمهنية يبدأ من يوم الأحد 26 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م.

وتأتي هذه البرامج انسجامًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم، وتقديم برامج أكاديمية متجددة تستشرف احتياجات المستقبل،والتميُّز في التعليم والتعلُّم.

ولمزيد من التفاصيل حول البرامج وآلية التسجيل، عبر زيارة الرابط التالي: ‏https://pnu.edu.sa/ar/MediaCenter/Pages/AdvertisementDetails.aspx?RequestID=635

