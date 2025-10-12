جامعة الأمير سطام تحقق قفزة نوعية في تصنيف “التايمز” العالمي وتتقدم 250 مرتبة

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إنجازاً بارزاً في تصنيف “التايمز” العالمي للجامعات لعام 2026، بتقدمها أكثر من 250 مرتبة، في مؤشر يعكس جهود تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية دولياً.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات قمة التعليم العالي العالمية التي استضافتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث تمكنت الجامعة من الانتقال من الفئة (800/601) إلى الفئة (500/401)، في خطوة تجسد مستوى التميز الأكاديمي والبحثي الذي تنتهجه الجامعة.

ويُعزى هذا التقدم الملحوظ إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الجامعة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتطوير المرافق البحثية الحديثة، وتنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تعزيز سمعة الجامعة البحثية والأكاديمية.

وعلى المستوى المحلي، عززت الجامعة مكانتها بحلولها في المركز الخامس بين الجامعات السعودية، في إنجاز يبرز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز تنافسيته عالمياً.