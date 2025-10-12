جامعة الأمير سطام تحقق قفزة نوعية في تصنيف “التايمز” العالمي وتتقدم 250 مرتبة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إنجازاً بارزاً في تصنيف “التايمز” العالمي للجامعات لعام 2026، بتقدمها أكثر من 250 مرتبة، في مؤشر يعكس جهود تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية دولياً.
جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات قمة التعليم العالي العالمية التي استضافتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث تمكنت الجامعة من الانتقال من الفئة (800/601) إلى الفئة (500/401)، في خطوة تجسد مستوى التميز الأكاديمي والبحثي الذي تنتهجه الجامعة.
ويُعزى هذا التقدم الملحوظ إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الجامعة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتطوير المرافق البحثية الحديثة، وتنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تعزيز سمعة الجامعة البحثية والأكاديمية.
وعلى المستوى المحلي، عززت الجامعة مكانتها بحلولها في المركز الخامس بين الجامعات السعودية، في إنجاز يبرز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز تنافسيته عالمياً.