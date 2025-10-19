Icon

جامعة الباحة تحصد المركز الأول في مسابقة حرف لغير الناطقين بالعربية

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
جامعة الباحة تحصد المركز الأول في مسابقة حرف لغير الناطقين بالعربية
المواطن - فريق التحرير

حققت جامعة الباحة، ممثّلةً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، المركز الأول في مسابقة “حرف” التي نظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والمخصصة للطلاب غير الناطقين بالعربية.

وهدفت المسابقة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا، وتشجيع تعلمها ونشرها بين الناطقين بغيرها، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لإبراز مهاراتهم اللغوية والثقافية، وإبراز جهود الجامعات السعودية في تعليم اللغة العربية للطلاب الدوليين.

وأعربت الجامعة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز برامجها الأكاديمية، وجودة مخرجاتها في تعليم اللغة العربية، مؤكدةً استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الدولية.

