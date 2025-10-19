جامعة الباحة تحصد المركز الأول في مسابقة حرف لغير الناطقين بالعربية

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
حققت جامعة الباحة، ممثّلةً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، المركز الأول في مسابقة “حرف” التي نظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والمخصصة للطلاب غير الناطقين بالعربية.
وهدفت المسابقة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا، وتشجيع تعلمها ونشرها بين الناطقين بغيرها، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لإبراز مهاراتهم اللغوية والثقافية، وإبراز جهود الجامعات السعودية في تعليم اللغة العربية للطلاب الدوليين.
وأعربت الجامعة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز برامجها الأكاديمية، وجودة مخرجاتها في تعليم اللغة العربية، مؤكدةً استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الدولية.