الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز إطلاق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي، برنامج “الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية”، وذلك باعتماد من الوقف العلمي بالجامعة وبالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، وبالشراكة مع المجلس السعودي للمشاركة المجتمعية.
ويهدف البرنامج إلى خلق قيمٍ اقتصادية في المجتمع، من خلال الريادة المجتمعية، وتمكين مسؤولي المشاركة المجتمعية في الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية من اكتساب المعرفة المهنية والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تحقيق التكامل والتناغم مع المجتمع باستخدام أفضل الأدوات والوسائل المبنيّة على التجارب والممارسات المحلية والعالمية عن طريق برنامج مهني متكامل يجمع بين الأدوات العلمية والتطبيقية، مما يجعل المشارك مؤهلًا مهنيًا لقيادة المشاركة المجتمعية في مختلف الجهات، وقادرًا على التأثير الإيجابي بشكلٍ فاعل ومبتكر.
ويؤهل البرنامج الممارسين المتخصصين في المشاركة المجتمعية، ويبني القدرات الاحترافية لممارسة أنشطتها المختلفة، وتخريج متخصصين فيها مؤهلين لقيادة مبادراتها وبرامجها في الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتعزيز دورها وإسهامها الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية للوصول إلى مجتمعٍ حيوي.
وتستهدف الزمالة طيفًا واسعًا من الشرائح؛ إذ تشمل الفئات مديري وحدات المشاركة المجتمعية، ومديري المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، إضافة إلى المهتمين بآليات التواصل التنموي، ومسؤولي التخطيط التنموي في القطاعات المهتمة بالتنمية المجتمعية، ومسؤولي القطاعات المجتمعية، ومسؤولي المشاركة المجتمعية في الجهات الحكومية، والمستشارين العاملين في تطوير الخدمات المجتمعية، ومسؤولي تمكين الريادة المجتمعية وابتكار الخدمات المجتمعية.
وتركز المواد التعليمية للزمالة على موضوعاتٍ اختيرت بعنايةٍ لتغطي جوانب المشاركة المجتمعية بشكلٍ شمولي، إذ سيدرس المشاركون التأسيس المفاهيمي والبناء الإستراتيجي للمشاركة المجتمعية، ومبادئ ومستويات المشاركة المجتمعية، والقيادة المجتمعية وبناء الثقة والريادة المجتمعية، وأدوات تحليل السياق المجتمعي، والحفز المجتمعي وصناعة الرأي العام، وابتكار وتصميم مبادرات المشاركة المجتمعية، وحوكمة وإدارة المشاركة المجتمعية، والتقييم المجتمعي والتغذية الراجعة، إلى جانب ورش عملٍ في المشاركة المجتمعية الريادية.
يُذكر أن برنامج “الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية” بني بعد إجراء مقارنة معيارية دولية مع أفضل (20) برنامجًا وممارسة محلية وعالمية حول العالم، إلى جانب تحليل متطلبات سوق العمل السعودي، ومن المقرر أن تنطلق رحلة الزمالة مع مطلع شهر نوفمبر المقبل، وتستمر (6) أشهر برفقة أكثر من (7) خبراء ومتخصصين في المشاركة المجتمعية.

