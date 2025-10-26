جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
نعت جامعة بيشة ببالغ الحزن والأسى طالباتها اللاتي انتقلن إلى رحمة الله تعالى إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم الأحد على طريق بيشة – خميس مشيط.
وقدمت الجامعة أحر التعازي والمواساة لأسر الطالبات، سائلة الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للطالبة المصابة.