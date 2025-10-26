Icon

جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري Icon سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل Icon سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نعت جامعة بيشة ببالغ الحزن والأسى طالباتها اللاتي انتقلن إلى رحمة الله تعالى إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم الأحد على طريق بيشة – خميس مشيط.

وقدمت الجامعة أحر التعازي والمواساة لأسر الطالبات، سائلة الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للطالبة المصابة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة بيشة تعلن عن وظائف إدارية بنظام التعاقد

جامعة بيشة تعلن عن وظائف إدارية بنظام التعاقد

جامعة بيشة تحصل على شهادة الآيزو العالمية

جامعة بيشة تحصل على شهادة الآيزو العالمية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد