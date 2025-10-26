جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري

نعت جامعة بيشة ببالغ الحزن والأسى طالباتها اللاتي انتقلن إلى رحمة الله تعالى إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم الأحد على طريق بيشة – خميس مشيط.

وقدمت الجامعة أحر التعازي والمواساة لأسر الطالبات، سائلة الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للطالبة المصابة.