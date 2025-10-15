Icon

جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حصلت جامعة نجران على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي ( USPTO )، عن ابتكار هندسي متطور في مجال محولات رفع الجهد، وذلك بدعم من برنامج التمويل المؤسسي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضحت الجامعة أنّ الابتكار يسهم في زيادة كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة، ويوفر حلولًا عملية لتحديات الطاقة المستدامة ويعزز موثوقية الشبكات الكهربائية، كما يدعم التوجه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنّ الإنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة المتجددة، ويشجع الكفاءات الوطنية على الابتكار والمنافسة عالميًا.

