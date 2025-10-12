جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد

أعلنت جامعة نجران توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون، لحاملي البورد في تخصص الطب النفسي للتدريس في كلية الطب، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح، حتى يوم الخميس المقبل 16/10/2025م.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط حسب الشروط والمستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: [email protected].