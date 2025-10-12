جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلنت جامعة نجران توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون، لحاملي البورد في تخصص الطب النفسي للتدريس في كلية الطب، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح، حتى يوم الخميس المقبل 16/10/2025م.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط حسب الشروط والمستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: [email protected].