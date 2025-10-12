Icon

في تخصص الطب النفسي

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٦ مساءً
جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة نجران توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون، لحاملي البورد في تخصص الطب النفسي للتدريس في كلية الطب، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح، حتى يوم الخميس المقبل 16/10/2025م.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط حسب الشروط والمستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: [email protected].

