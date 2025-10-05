Icon

جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع 

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع 
المواطن - فريق التحرير

نشرت وزارة التعليم، عبر قناة “عين”، اليوم الأحد، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

جداول الحصص اليومية

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

