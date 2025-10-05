جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع 

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان الصين تجلي 150 ألف شخص جراء إعصار ماتمو تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
نشرت وزارة التعليم، عبر قناة “عين”، اليوم الأحد، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.
واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.
ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.
