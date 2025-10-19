Icon

لمراحل التعليم العام

جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع التاسع عبر مدرستي وقنوات عين

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع التاسع عبر مدرستي وقنوات عين
المواطن - فريق التحرير

نشرت وزارة التعليم، ممثلة في قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

جداول دروس الحصص

ويمكن متابعة جداول دروس الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

كذلك يمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

