جديد سرقة متحف اللوفر.. العثور على تاج أوجيني

عثر على تاج الإمبراطورة أوجيني، وهو من بين المجوهرات التي سرقت الأحد في عملية سطو طالت متحف اللوفر بباريس، في جوار المتحف، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة “فرانس برس”.

سرقة متحف اللوفر

والتاج العائد إلى زوجة نابليون الثالث، وهو من التيجان الإمبراطورية، يتألف من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد، بحسب الوصف الذي نشره اللوفر على الإنترنت.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بباريس “لا تقدر بثمن”.

ووصف نونيز، في حديثه لقناة “فرانس أنتر”، ما شهده اللوفر بـ”السرقة الكبرى”، مضيفا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام رافعة وضعت على ظهر شاحنة لدخول “قاعة أبولو”، حيث ركزوا جهودهم على “خزانتين للعرض”.

وأشار إلى أنهم سرقوا “مجوهرات لا تُقدر بثمن”، موضحًا أن عملية السرقة دامت 7 دقائق فقط.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي عدم وقوع إصابات في متحف اللوفر. وقال: “كان من الضروري إجلاء الناس (…) بهدف الحفاظ على الأدلة ليتمكن المحققون من العمل بهدوء”.

هذا وأقرّ نونيز بوجود “ضعف كبير في المتاحف الفرنسية”، قائلا “لا يمكننا منع كل شيء.. لكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل”.

وأضاف: “ليس من المُستبعد أن يكون الجناة أجانب”.