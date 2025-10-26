Icon

كان في طريقه إلى الجزائر

جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٧ مساءً
جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات
المواطن - فريق التحرير

أوقف الأمن الفرنسي رجلين في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 أكتوبر، وفق ما أكد، الأحد، مصدران مطلعان معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما حوالي الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة “لو باريزيان” ومجلة “باري ماتش”، وألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس. ووُضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

سرقة اللوفر

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن الرجلين في الثلاثينيات من العمر، وينحدران من منطقة سين سان دوني. وأضافت أنهما معروفان للشرطة الفرنسية، وأن أحد المشتبه بهما كان على وشك المغادرة إلى الجزائر.

وترددت أنباء هذه السرقة في جميع أنحاء العالم، مما دفع الفرنسيين إلى مراجعة أنفسهم بشأن ما اعتبره البعض إهانة وطنية.

ويشارك نحو مئة محقق في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

وكشفت شهادة مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أن ثغرة قاتلة في المراقبة الخارجية سمحت لعصابة بسرقة مجوهرات من قاعة “غاليري دابولون” (Galerie d’Apollon) في وضح النهار، واصفة العملية بأنها “جرح هائل” لفرنسا.

