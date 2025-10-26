جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات

ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك” “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025 السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته
أوقف الأمن الفرنسي رجلين في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 أكتوبر، وفق ما أكد، الأحد، مصدران مطلعان معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.
وتم توقيف أحد المشتبه بهما حوالي الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة “لو باريزيان” ومجلة “باري ماتش”، وألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس. ووُضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.
وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن الرجلين في الثلاثينيات من العمر، وينحدران من منطقة سين سان دوني. وأضافت أنهما معروفان للشرطة الفرنسية، وأن أحد المشتبه بهما كان على وشك المغادرة إلى الجزائر.
وترددت أنباء هذه السرقة في جميع أنحاء العالم، مما دفع الفرنسيين إلى مراجعة أنفسهم بشأن ما اعتبره البعض إهانة وطنية.
ويشارك نحو مئة محقق في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وكشفت شهادة مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أن ثغرة قاتلة في المراقبة الخارجية سمحت لعصابة بسرقة مجوهرات من قاعة “غاليري دابولون” (Galerie d’Apollon) في وضح النهار، واصفة العملية بأنها “جرح هائل” لفرنسا.