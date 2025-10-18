جريمة مروعة بمصر.. طفل يقتل زميله ويقطع جثمانه تقليدًا للعبة إلكترونية

جريمة جديدة في مصر، تسببت في حالة من الصدمة لجموع المصريين لاسيما أبناء محافظة الإسماعيلية في منطقة القناة، راح ضحيتها طفل في سن المراهقة.

جريمة صادمة بمصر

حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على قتل زميله وتقطيع جثمانه، مستلهماً تفاصيل الجريمة من لعبة إلكترونية عنيفة.

سبقت هذه الواقعة حادثة مشابهة في محافظة القليوبية، حيث قام طفل، يبلغ من العمر 15 عاماً، بتحريض شاب على قتل طفل آخر، بل وصوّر الجريمة بهدف بيع المشاهد على مواقع “الدارك ويب”، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للدهشة.

وعن تفاصيل حادث الإسماعيلية، فقد مرت جهات التحقيق، بإيداع المتهم “يوسف.أ.” المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي داخل إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام، على أن يُعرض مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع.

كما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه”محمد .أ.م” لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، مع ضم التقرير إلى أوراق القضية، فضلًا عن فحص وتحليل العينات المأخوذة من المتهم والمجني عليه.

وكانت قد اصطحبت جهات التحقيق التلميذ المتهم بقتل زميله إلى مكان إخفاء أشلاء زميله في عدد من الأماكن بمنطقة كارفور منها منطقة خلف كارفور وأمام كارفور وأسفل كوبرى كارفور وفي بركة مياه بالمنطقة وقطع أخرى بمنطقة أرض فضاء وقطعة من الأشلاء على بحيرة الصيادين، وذلك عقب تمثيله الجريمة بمنزله بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية أمام جهات التحقيق.

تواجد أمني مكثف

وشهدت منطقة المحطة الجديدة مكان ارتكاب الواقعة تواجدا أمنيا كثيفا في المنطقة كما تم اصطحاب المتهم إلى منطقة كارفور مكان العثور على جثة المجنى عليه بدائرة مركز الإسماعيلية لاستكمال تمثيل الجريمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في القبض على الطفل قاتل زميله في الإسماعيلية وكشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المديرية في كشف غموض العثور على جثة طفل مقطعة إلى أشلاء وملقاة بالقرب من كارفور الإسماعيلية دائرة مركز الإسماعيلية وأن وراء ارتكاب الواقعة زميله بالمدرسة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تقليد لعبة إلكترونية

واعترف الطفل المتهم تفصيليا أمام جهات التحقيق بأنه قرر التخلص من زميله عقب حدوث مشادة بينهما فقرر التخلص منه.

وأضاف أنه شاهد طريقة القتل الذي نفذها في أحد الألعاب الموجودة على الإنترنت وكذلك قام بتنفيذ الجريمة متقمصًا دور البطل في أحد الأفلام الأجنبية التي شاهدها مؤخرا فقرر أن يستخدم الطريقة التي شاهدها مع زميله في التخلص منه.