تكريمًا لهم على جهودهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم

جمعية شفيعًا تنظم رحلة تكريمية لطلاب الحلقات الحافظين لكتاب الله من ذوي الإعاقة للمدينة المنورة ومكة المكرمة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٦ مساءً
جمعية شفيعًا تنظم رحلة تكريمية لطلاب الحلقات الحافظين لكتاب الله من ذوي الإعاقة للمدينة المنورة ومكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

نظمت جمعية شفيعًا لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة رحلة إيمانية تكريمية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، بمشاركة نخبة من طلاب الحلقات الحافظين لكتاب الله من ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية وذويهم، وذلك تكريمًا لهم على جهودهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم.

وذكرت جمعية شفيعًا بأن الرحلة انطلقت من مقر الجمعية بالرياض متوجهة إلى المدينة المنورة، حيث عاش المشاركون تجربة روحانية مميزة بدأت بـ الصلاة في المسجد النبوي، ثم زيارة مقبرة شهداء أحد والتعرف على تفاصيل معركة أحد وما تحمله من دروسٍ إيمانية وعبرٍ تاريخية. كما استمتع المشاركون بجولة سياحية بالباص السياحي شملت زيارة مسجد قباء والصلاة فيه ومتحف تجربة السيرة ومزرعة المستظل، ضمن برنامج تعليمي وتثقيفي يربط بين القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة.

ثم توجهت القافلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حيث تم التنسيق مع إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتيسير أداء المناسك وتقديم الدعم والخدمات اللازمة للمستفيدين وأسرهم في أجواء يسودها اليسر والسكينة.

وأكدت إدارة الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها في تحفيز طلاب الحلقات الحضورية وعن بعد بجامع ومجمع عبدالله الراجحي على حفظ كتاب الله وتكريم المتفوقين، إضافةً إلى تعزيز القيم القرآنية والروابط الأسرية، بما يسهم في بناء جيل قرآني متميز من ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية.

من جانبه .. عبّر المشاركون وذويهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم للجمعية والقائمين عليها والداعمين والمشرفين على الرحلة، لما وجدوه من عناية وتسهيل وكرم ضيافة، مؤكدين أن هذه الرحلة ستبقى ذكرى إيمانية محفورة في قلوبهم.

واختُتم البرنامج بعودة المشاركين إلى الرياض بعد رحلة إيمانية استمرت أربعة أيام اتسمت بالتنظيم المتميز والضيافة الراقية، جمعت بين التكريم القرآني، والتجربة الإيمانية، والترابط الأسري.

 

