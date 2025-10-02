Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٥ مساءً
جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

تستعد شركة غوغل لإطلاق أكبر عملية إعادة تصميم لمتجر التطبيقات الخاص بها “Google Play” المخصص لتطبيقات أندرويد، حيث ستدمج فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة أكثر تفاعلية وشخصية لمستخدميه البالغ عددهم أكثر من 4 مليارات حول العالم.

الخطوة الجديدة تهدف بحسب أوراش ماهبود، نائب الرئيس والمدير العام لألعاب غوغل بلاي، إلى جعل المتجر “وجهة متكاملة لاكتشاف التطبيقات والألعاب والكتب والأفلام والمحتوى الثقافي”، بدلاً من كونه مجرد منصة لتحميل التطبيقات.

مزايا نسخة “Play” بالذكاء الاصطناعي

وبحسب ما نشره موقع “توماس جايد”، فإن غوغل تركز بشكل خاص على تطوير تجربة الألعاب داخل المتجر، حيث تسمح التحديثات الجديدة للاعبين بمتابعة إنجازاتهم وإحصاءاتهم عبر الأجهزة المختلفة من خلال ملف شخصي موحد، مع إمكانية إنشاء صورة رمزية (Avatar) بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الأكثر إثارة هو إطلاق ميزة “Sidekick”، المساعد الذكي داخل الألعاب، والذي يقدم معلومات فورية وإرشادات مخصصة بالاستعانة بقدرات “Gemini Live” وتقنيات “Google DeepMind”، مما يعني أن اللاعبين سيتمكنون من الحصول على نصائح لحظية أثناء اللعب، بل وحتى تحليل الشاشة لتجاوز العقبات.

كذلك، سيتم تعزيز برنامج نقاط “غوغل بلاي”، عبر طرق جديدة للكسب والإنفاق، إضافة إلى إمكانية اللعب مع الأصدقاء من خلال بطولات ودوريات تفاعلية.

ضمن التحديثات الكبرى، يضيف متجر “بلاي” تبويباً جديداً يحمل اسم “أنت”، يركز على كل ما يتعلق بتجربة المستخدم الفردية، من الاشتراكات والإحصائيات وحتى التوصيات والتحديثات.

وبفضل الذكاء الاصطناعي، سيتمكن المتجر من فهم اهتمامات المستخدمين بشكل أعمق، وتقديم مقترحات أدق حول التطبيقات، الألعاب، والوسائط التي تتماشى مع ميولهم.

من خلال هذه التغييرات، تسعى غوغل إلى تحويل متجر “بلاي” إلى أكثر من مجرد متجر تطبيقات، ليصبح منصة شاملة تتفاعل مع اهتمامات المستخدمين وترافقهم في عالم الألعاب، الترفيه، والتجارب الرقمية اليومية.

