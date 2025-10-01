جوجل تعزز محرك بحثها بأدوات ذكاء اصطناعي بصرية

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن تحديث جديد يضيف أدوات مبتكرة إلى وضع “الذكاء الاصطناعي” في محرك بحثها الأشهر عالميًا، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنافسية وتعزيز تجربة المستخدم.

وبحسب تقارير تقنية، فإن أبرز ما يحمله التحديث هو إدراج نتائج بصرية بجانب النصوص، بحيث يتمكن المستخدم من الحصول على إجابات مدعومة بالصور لمختلف الأسئلة التي يبحث عنها.

وكانت جوجل قد أطلقت وضع “الذكاء الاصطناعي” في مايو الماضي في الولايات المتحدة وعدد من الدول، إلا أن التحديث الحالي يمنحه بعدًا جديدًا، خصوصًا في مجالات التسوق، الأزياء، الديكور وتجارة التجزئة، حيث سيتم ربط الصور مباشرة بمواقع المتاجر الإلكترونية.

ويعتمد التحديث على مزيج تقني يجمع بين نموذج “جيميني 2.5” للذكاء الاصطناعي التوليدي، ومحرك البحث الأساسي، بالإضافة إلى تطبيق Google Lens وخاصية البحث بالصور.

وترى جوجل أن هذه الخطوة ستتيح للمستخدمين إجابات أوفى وأكثر دقة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات التسوق البصري، الذي يعد من أسرع مجالات النمو في التجارة الرقمية عالميًا.