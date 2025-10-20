حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني
قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 4 حالات تستدعي تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن هذه الحالات تشمل، وجود ازدحام مروري، وضعف أو انعدام الرؤية، كذلك الاقتراب من المنعطفات و المنحدرات والمرتفعات ومفارق الطرق، وأثناء عبور المشاة من الطريق.