حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة
المواطن - فريق التحرير

قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 4 حالات تستدعي تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن هذه الحالات تشمل، وجود ازدحام مروري، وضعف أو انعدام الرؤية، كذلك الاقتراب من المنعطفات و المنحدرات والمرتفعات ومفارق الطرق، وأثناء عبور المشاة من الطريق.

