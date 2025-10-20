حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة

قالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك 4 حالات تستدعي تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن هذه الحالات تشمل، وجود ازدحام مروري، وضعف أو انعدام الرؤية، كذلك الاقتراب من المنعطفات و المنحدرات والمرتفعات ومفارق الطرق، وأثناء عبور المشاة من الطريق.