السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
حالة مطرية غزيرة على الباحة
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.

