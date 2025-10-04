حالة مطرية غزيرة على الباحة خلال أسبوع.. ضبط 18673 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق معرض الرياض الدولي للكتاب.. لوحة ثقافية متكاملة امتزج فيها الأدب والفن والتقنية توضيح من سكني بشأن مساحات الوحدات السكنية والأراضي المشمولة بالدعم موجة غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في تبوك حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عامًا من اكتشافها إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.