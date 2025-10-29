حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار

تبادل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحديث الجانب مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار.

ولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وصل مساء اليوم إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وشهد سمو ولي العهد جلسة بعنوان “آفاق سوريا الجديدة” بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.