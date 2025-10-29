حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين
تبادل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحديث الجانب مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وصل مساء اليوم إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وشهد سمو ولي العهد جلسة بعنوان “آفاق سوريا الجديدة” بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.
حديث جانبي يجمع #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان مع ترمب الابن في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار#FII9 | #الإخبارية pic.twitter.com/AU4mLhkjhb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2025