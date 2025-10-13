حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.