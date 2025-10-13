Icon

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

