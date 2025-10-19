Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمزاولي الأنشطة البحرية في المملكة

حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 26900 كجم حشيش و15000 قرص مخدر بجازان

إحباط تهريب 26900 كجم حشيش و15000 قرص مخدر بجازان

بجانب مكانتها الدينية الرفيعة.. مكة المكرمة تتحول إلى مركز تجاري عالمي

بجانب مكانتها الدينية الرفيعة.. مكة المكرمة تتحول إلى مركز تجاري عالمي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مقيمين انقلبت واسطتهما البحرية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين انقلبت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء...

السعودية اليوم
حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما...

السعودية اليوم
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أخبار رئيسية

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق...

أخبار رئيسية
ضبط مواطن مخالف بحوزته أسماك مصيدة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف بحوزته أسماك مصيدة بمكة...

السعودية اليوم