في عرض البحر

حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١١ مساءً
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
المواطن - فريق التحرير

قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

