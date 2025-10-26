حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية

مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك” “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025 السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5%
قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.