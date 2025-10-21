حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية

ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية
قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.