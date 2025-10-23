أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة (8) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة