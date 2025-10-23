Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

في عرض البحر

حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة (8) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة

