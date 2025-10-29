حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسته السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.