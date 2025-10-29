بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسته السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.