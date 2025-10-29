Icon

بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز Icon حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض Icon 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة Icon أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم Icon لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء ممارسته السباحة

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٦ مساءً
حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسته السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة

حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية

حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين...

السعودية اليوم
ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في...

السعودية اليوم
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن...

السعودية اليوم