حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود، في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول، بوادي النقمي في منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المعنية.

وهدفت الفرضية إلى التأكد من جاهزية الفرق المشاركة وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الجهات الحكومية، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة العامة.