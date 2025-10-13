حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
شاركت المديرية العامة لحرس الحدود، في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول، بوادي النقمي في منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المعنية.
وهدفت الفرضية إلى التأكد من جاهزية الفرق المشاركة وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الجهات الحكومية، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة العامة.