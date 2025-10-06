Icon

حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع 

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع 
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلًا من الجنسية السورية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدِّمَت المساعدة اللازمة له، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

