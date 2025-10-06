الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا 10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلًا من الجنسية السورية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدِّمَت المساعدة اللازمة له، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.