حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥١ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الليث بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

