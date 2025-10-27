الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل
أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمحافظة جدة مواطنَين تعطلت وسـيطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية وسـائطهم البحرية قبل الإبحار، مؤكدة أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.