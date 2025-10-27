Icon

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمحافظة جدة مواطنَين تعطلت وسـيطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية وسـائطهم البحرية قبل الإبحار، مؤكدة أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

