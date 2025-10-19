Icon

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا تعرض لوعكة صحية في واسطته البحرية، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

