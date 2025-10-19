ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل نجم الشِّعْرَى اليَمانِيَّة يتلألأ بألوان متعددة فجر غد الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا تعرض لوعكة صحية في واسطته البحرية، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.