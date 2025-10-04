حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا أسرع طريقة للتخلص من الكرش في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب المنافذ الجمركية تسجل 1509 حالات ضبط خلال أسبوع أمين منطقة الرياض يطلق برنامج “تحوّل الرياض البلدي” “المواطن” في جولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. محفل ثقافي يجمع الكبير والصغير سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها حالة مطرية غزيرة على الباحة
أعلن الدفاع المدني السوري السيطرة عن حريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.
ونقل تليفزيون سوريا، اليوم السبت، عن مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.
حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية بريف #اللاذقيةhttps://t.co/krsYRkcT9Q pic.twitter.com/4lDUC3Lyj7
— Al Joumhouria (@aljoumhouria) October 4, 2025
واندلع الحريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية الجمعة، حيث باشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، بدعم من مروحيات وزارة الدفاع، العمل على السيطرة عليه والحد من انتشاره، خاصة أن طبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار أعاقت الاستجابة الأرضية المباشرة.
ولفت كيال إلى أن جهود إخماد الحريق استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة.