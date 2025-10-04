Icon

حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا Icon أسرع طريقة للتخلص من الكرش Icon في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان Icon ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب Icon المنافذ الجمركية تسجل 1509 حالات ضبط خلال أسبوع Icon أمين منطقة الرياض يطلق برنامج “تحوّل الرياض البلدي” Icon “المواطن” في جولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. محفل ثقافي يجمع الكبير والصغير Icon سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها Icon حالة مطرية غزيرة على الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٩ مساءً
حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا
المواطن - فريق التحرير

أعلن الدفاع المدني السوري السيطرة عن حريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.

حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية

ونقل تليفزيون سوريا، اليوم السبت، عن مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.

واندلع الحريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية الجمعة، حيث باشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، بدعم من مروحيات وزارة الدفاع، العمل على السيطرة عليه والحد من انتشاره، خاصة أن طبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار أعاقت الاستجابة الأرضية المباشرة.

ولفت كيال إلى أن جهود إخماد الحريق استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد