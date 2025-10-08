Icon

بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر

سقوط مصابين وخسائر كبيرة

بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ مساءً
بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر
المواطن - فريق التحرير

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في عقار بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن سقوط مصابين وخسائر كبيرة بالممتلكات.

حريق ضخم بمنطقة الحرفيين

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بنشوب حريق ضخم في عقار بشارع مصطفى شرقاوي المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة السلام شرق القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ فيما تبين من المعاينة أن النيران اندلعت في مخزن لقطع غيار السيارات بالعقار ودفعت إدارة الحماية المدنية بمركبات إطفاء إضافية لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.

كما قامت السلطات بفصل الخدمات عن العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع إلى شرارة كهربائية بينما تجري السلطات تحقيقاتها لمعرفة كافة ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر.

