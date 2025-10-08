بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول “الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في عقار بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن سقوط مصابين وخسائر كبيرة بالممتلكات.
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بنشوب حريق ضخم في عقار بشارع مصطفى شرقاوي المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة السلام شرق القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ فيما تبين من المعاينة أن النيران اندلعت في مخزن لقطع غيار السيارات بالعقار ودفعت إدارة الحماية المدنية بمركبات إطفاء إضافية لمحاصرة النيران والسيطرة عليها.
كما قامت السلطات بفصل الخدمات عن العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع إلى شرارة كهربائية بينما تجري السلطات تحقيقاتها لمعرفة كافة ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر.
الحرفيين#حريقـ pic.twitter.com/uPiRtMNeaj
— Bassem (@BassemGoda) October 8, 2025