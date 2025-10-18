حريق في المطار الرئيسي يوقف حركة الطيران ببنجلاديش

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أوقفت السلطات المحلية بالعاصمة البنجلاديشية دكا جميع عمليات الطيران في مطار “حضرة شاه جلال” الدولي، المطار الرئيسي ببنجلاديش، في أعقاب نشوب حريق بقسم الشحن في المطار.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء طلحة بن قاسم: “إنه تم إرسال 32 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي بدأ بعد ظهر اليوم”.
وعلقت هيئة الطيران المدني في البلاد جميع الرحلات الجوية فور وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمليات ستبقى متوقفة حتى إشعار آخر. ولم يعرف بعد سبب الحريق.
وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد دخان أسود فوق المطار.
بدورها، قامت شركة الخطوط الجوية البنجلاديشية المملوكة للدولة “بيمان” بتحويل أربع من رحلاتها، التي كان من المقرر أن تهبط في دكا، إلى مطارات في “سيلهيت” و”شاتوجرام”.