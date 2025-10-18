Icon

حريق في المطار الرئيسي يوقف حركة الطيران ببنجلاديش

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٨ مساءً
حريق في المطار الرئيسي يوقف حركة الطيران ببنجلاديش
المواطن - فريق التحرير

أوقفت السلطات المحلية بالعاصمة البنجلاديشية دكا جميع عمليات الطيران في مطار “حضرة شاه جلال” الدولي، المطار الرئيسي ببنجلاديش، في أعقاب نشوب حريق بقسم الشحن في المطار.

حريق في بنجلاديش

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء طلحة بن قاسم: “إنه تم إرسال 32 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي بدأ بعد ظهر اليوم”.
وعلقت هيئة الطيران المدني في البلاد جميع الرحلات الجوية فور وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمليات ستبقى متوقفة حتى إشعار آخر. ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد دخان أسود فوق المطار.

بدورها، قامت شركة الخطوط الجوية البنجلاديشية المملوكة للدولة “بيمان” بتحويل أربع من رحلاتها، التي كان من المقرر أن تهبط في دكا، إلى مطارات في “سيلهيت” و”شاتوجرام”.

